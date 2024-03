Spielverderber Wind! Vikersund-Skifliegen abgesagt

Außer Spesen nichts gewesen: Die Skiflug-Schanze in Vikersund ist am Samstag wegen Schlechtwetters nur Schauplatz von langem Warten gewesen! Nach der für Vormittag geplant gewesenen Premiere für ein Weltcup-Skifliegen der Frauen musste am Nachmittag auch der Männer-Bewerb gestrichen werden.