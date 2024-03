Schmierfinken

In den vergangenen Wochen ist eine Art „Kompetischn“ an hiesigen Mittelschulen und Gymnasien ausgebrochen, nach dem Motto: Mal ein wenig rumdrohen und dann schauen, was passiert. Die breite Berichterstattung dieser Vorfälle in den Medien scheint diese „Kompetischn“ erst richtig zu befeuern und anzutreiben. Direktorinnen und Direktoren sind in höchster Alarmbereitschaft. Man hat ja Fürchterliches über amerikanische Highschools lesen müssen.