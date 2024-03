Krise: In diesen Depot-Shops wird jetzt abverkauft

Die Wohnaccessoires-Kette Depot ist, wie berichtet, in finanzieller Schieflage, 26 der 49 Standorte sind defizitär und stehen am Prüfstand. Neo-Chef und Schließungs-Experte Rainer Schrems hat in den betroffenen Filialen (davon sind zum Beispiel sechs in Wien) mit dem Abverkauf des Sortiments begonnen.