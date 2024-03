AK warnt vor vermeintlich kostenlosen Online-Games

„Coin Master“, „Fortnite“ oder „Clash Royale“: In App-Stores locken unzählige „Free-to-play“-Spiele Kinder und Jugendliche an. Bei der österreichweiten Befragung von gut 2600 Zehn- bis 19-Jährigen gaben 85 Prozent an, schon einmal Spiele genutzt zu haben, bei denen innerhalb des Spiels Geld ausgegeben werden kann. Die Rede ist von „In-Game-Käufen“.