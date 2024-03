Bill Kaulitz: Betrunkener „Absturz“ mit DiCaprio

„Ich kann mich nicht so hinreißen lassen“

Er sei „keine Wundertüte“ und könne sich „da gar nicht so drauf einlassen“, sagte der 34-Jährige. „Ich bin so eine gestresste Maus und bin auch nie so im Moment dann. Im Nachhinein denke ich, es war ja eigentlich ganz cool, aber ich kann mich da nicht so hinreißen lassen …“