2023 mehr als 6 Mio. Raser in Österreich erwischt

Alkohol am Steuer: Zunahme von 7,2 Prozent

Im Vorjahr sind insgesamt 1.895.748 Alkoholkontrollen von der Bundespolizei durchgeführt worden - darunter fallen Alkomattests, Alkovortests und ärztliche Untersuchungen. Auch in diesem Bereich ist eine Zunahme von 7,2 Prozent zu verzeichnen (2022: 1.768.730). Die Zahl der Anzeigen wegen Alkohols am Steuer sank jedoch von 32.875 im Jahr 2022 auf 30.683 im Vorjahr. Das ist ein Minus von 6,7 Prozent.