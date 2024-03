Tropische Riesenzecke wird bei uns bald heimisch

Das „Zeckenjahr“ hat in Österreich längst begonnen, schließlich reichen den blutsaugenden Parasiten fünf Grad Celsius aus, um aktiv zu werden. Bereits im Februar wurde ein erster Fall der von ihnen übertragenen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) nachgewiesen, berichtete Jörg Weber, Neuro-Intensivmediziner am LKH Klagenfurt, am Mittwoch in Wien. „FSME muss nicht sein“ lautete das Motto des Medientermins, bei dem vor den Folgen der Impfnachlässigkeit gewarnt wurde.