Wie gefährlich ist die Riesenzecke für Menschen?

Die eingeschleppte „Hyalomma“ taucht in Vorarlberg ausgerechnet bei den Experten in der Dornbirner „inatura“ auf. Sichtungen gab es auch in Kärnten und in der Steiermark. Welche Krankheiten die Monsterzecke überträgt, wie sie ihren Wirt findet und wie man sich am besten vor den kleinen Blutsaugern schützen kann, erklärt der Biologische Fachberater Klaus Zimmermann.