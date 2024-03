Bahnrad-Asse wohnen in Hongkong auf einer Jacht

Wohnen auf einer Jacht in Hongkong. Was nach einem exklusiven Urlaub in Asien klingt, ist für drei Wiener Bahnrad-Asse beim Nationscup eine der günstigsten Varianten, in der asiatischen Metropole zu einer Unterkunft zu kommen. Tim Wafler, Max Schmidbauer und Raphael Kokas wohnen mit Trainer Andreas Graf in einer schwimmenden Unterkunft.