Endlich Hochsaison in Wiens Eissalons

„Jetzt geht es hoffentlich los“, zeigt sich Thomas Longin vom Eissalon Mauß in Ottakring optimistisch. „Das Wetter war bislang nicht sehr förderlich.“ Mit Spezialsorten wie dem proteinreichen, aber mageren Skyr- oder dem Sanddorn-Holunder-Eis will man in dieser Saison seine Kunden mit neuen Kreationen verwöhnen.