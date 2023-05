Pikante Eiskreation: Apfelstrudel mit Käsestangerl

Eisknödel für zu Hause

Hocherfreut zeigt sich die Eis-Familie vom Erfolg ihrer Eisknödel, die es nicht nur im Salon, sondern auch bei ausgewählten Supermärkten gibt. Hergestellt werden sie in Handarbeit mit regionalen Zutaten. Wer sich für einen Besuch in Sollenau entscheidet, wird einige neue Kreationen wie Beeren-Hochzeit, Erdnuss-Junkie oder Eis-Tiramisu in der Karte finden. Für die kleinen Besucher gibt es mit dem neuen Eis-Burger quasi eisiges Fastfood-Feeling.