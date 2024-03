NFL-Profi gesteht: „Ich bin sexsüchtig“

„Es ist in Ordnung, sich Hilfe zu suchen und verletzlich zu sein“

Er ist sich darüber im Klaren, dass er nicht der Einzige ist, der so etwas durchmachen muss. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute finden, man müsse eine Maske aufsetzen und man müsse alles vertuschen. Es ist in Ordnung, Dinge durchzumachen, sich Hilfe zu suchen und verletzlich zu sein“, sagte Johnson.