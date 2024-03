Frankfurt: Lufthansa-Kabinenpersonal streikt

Die Lufthansa und ihre Passagiere kommen nicht zur Ruhe. Am Dienstagmorgen hat der Streik der nächsten Berufsgruppe begonnen. Das Kabinenpersonal am Frankfurter Flughafen geht bis 23 Uhr in den Ausstand. 600 Flüge fallen aus, 70.000 Passagiere sind betroffen.