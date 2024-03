„Sowas toleriere ich nicht in meiner Mannschaft!“

Für die beiden EM-Tests in Bratislava gegen die Slowakei (23. März) und in Wien gegen die Türkei (26. März) stehen die drei Rapid-Profis nicht einmal auf der Abrufliste. „Ich habe alle im Umlauf befindlichen Videos angeschaut. Die Jungs haben sich telefonisch gemeldet und sich entschuldigt. Aber in dem Fall erwarte ich natürlich auch, dass die Jungs sich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen. Und auch verstehen, was es für Menschen bedeutet, wenn sie auf so eine Art und Weise öffentlich beleidigt und diskriminiert werden. Das ist etwas, was ich in meiner Mannschaft, wo ich Trainer bin, nicht toleriere“, so Rangnick.