Eine Hand am Titel, aber „Halligalli gibt‘s nicht“

„Wird ein harter Brocken“

Den Meistertitel in der ÖEL etwa. Denn nach dem 4:1 im Hinspiel bei Hohenems könnten sich die „Kängurus“ am Samstag (19.30) daheim die Krone aufsetzen. „Der Vorsprung schaut gut aus, es wird aber ein harter Brocken. Halligalli spielen geht nicht“, weiß Daniel Oberkofler. Den 930-fachen Erstligaspieler will Gärtner genauso halten wie etwa Ex-Profi Kevin Moderer. „Ich hab mir noch keine Gedanken gemacht. Druck habe ich sowieso keinen, dass ich weiterspielen muss“, sagt Oberkofler.