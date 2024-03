„Er wollte die EM bereits an Achleitner verkaufen“

Gespräch mit Achleitner

Insgesamt waren an den drei Tagen rund 5000 Zuschauer in der Linz-Arena. „Wir haben ein großes Lob vom Weltverband bekommen“, so Poiger. Wenn der Grand Prix so gut ankommt, muss man aber auch die Frage stellen, ob man nicht zu Größerem berufen ist. Zumal Europapräsident László Tóth laut Poiger im vergangenen Jahr (nicht ganz ernst gemeint) die EM an Sportlandesrat Markus Achleitner verkaufen wollte.