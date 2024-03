„Grünes“ Dilemma: Kein Leitungswasser erlaubt

484 Tonnen CO₂-Ausstoß wurden bei der Jännerrallye im Raum Freistadt inklusive der Anreisen der über 100.000 Zuschauer errechnet. Dennoch darf sich das PS-Spektakel seit letztem Jahr „klimaneutral“ nennen. Denn durch Maßnahmen wie das jährliche Pflanzen von Bäumen in der Region und der Unterstützung eines Windkraftprojektes in Indien versucht man, den verursachten CO₂-Ausstoß irgendwie auszugleichen. Eine Sache, die auch den Veranstaltern des am Freitag in Linz beginnenden Upper Austria Judo Grand Prix ein Anliegen ist - wenn auch mit Skurrilitäten verbunden.