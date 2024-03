Schock und Trauer in Feldkirchen nach Tragödien

Feldkirchen an der Donau trägt Trauer: Nach einer feuchtfröhlichen Partynacht in Linz stürzte ein Bürger der Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung über ein Geländer drei Meter in den Tod. Der 34-Jährige soll in einem Lokal im Passage gefeiert haben, verließ das Gebäude gegen drei Uhr über einen Seitenausgang.