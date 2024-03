Nachtschwärmer stirbt nach Sturz über Geländer

Trauriges Ende einer feuchtfröhlichen Partynacht in Linz: Ein 34-jähriger Feldkirchener stürzte in der Nacht zum Sonntag über ein Geländer etwa drei Meter in die Tiefe. Dabei dürfte er so unglücklich gelandet sein, dass ihn auch der schnell zur Stelle gewesene Notarzt nicht mehr retten konnte.