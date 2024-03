Maschine stürzte um und begrub Frau unter sich

Drama auf einem Bauernhof am Samstagnachmittag in Feldkirchen an der Donau. Ein 53-Jähriger war gemeinsam mit seiner Mutter (82) mit Arbeiten auf dem Gelände beschäftigt. Der Mann fuhr mit einem sogenannten Hoftrac – einem kleinen wendigen Arbeitsgerät –, als die Maschine umkippte.