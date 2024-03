„Will den Leuten in Kapfenberg etwas zurückgeben!“

Antonio Herrera gewann in seiner Karriere bereits europäische Titel - jetzt führte er erstmals die Kapfenberg Bulls im Alpe-Adria-Cup in diese Sphären. „Wir wollen als Organisation wachsen, da braucht es solche Bewerbe und Veranstaltungen. Ich war glücklich in meiner Karriere, jetzt will ich den Leuten hier in Kapfenberg für ihr Vertrauen in mich auch was zurückgeben“, lässt der Spanier die Klubverantwortlichen der Bulls aber ziemlich „schwitzen“. Alleine 500 Spielerprofile wurden vor der Saison durchgegangen, mittels Daten-Analyse wird jedes Match bis ins Kleinste seziert.