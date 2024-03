Schwangere von eigener Schwester mit Waffe bedroht

Seit Tagen brodelt in Braunau die Gerüchteküche: Angeblich soll ein Mord passiert sein. Das stimmt zwar nicht, doch was offenbar wirklich passiert ist, ist erschütternd genug. Am Montagnachmittag saß eine 27-jährige Schwangere in der Wohnung ihrer Schwester (21) auf der Couch, als eine dritte Schwester auftauchte (25).