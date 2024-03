Riiber gewinnt, ÖSV-Team präsentiert sich stark

Der Nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat seine Vormachtstellung auch in Oslo ein weiteres Mal untermauert. Eineinhalb Minuten hinter dem Norweger sicherten sich am Samstag Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger ihre nächsten Weltcup-Podestplätze. Franz-Josef Rehrl wurde hinter Riibers Landsmann Jörgen Graabak Fünfter, Thomas Rettenegger komplettierte als Sechster das sehr starke ÖSV-Teamabschneiden. Am Sonntag folgt auf dem Holmenkollen noch ein Einzelbewerb.