Eltern und Bezirk wollen jetzt Kindergarten retten

Freie Kindergartenplätze sind in Wien vor allem in der direkten Nachbarschaft oft Mangelware. Dennoch soll der kleine, aber feine Standort in der Bauernfeldgasse 5 (Wien 19) geschlossen werden. Sehr zum Ärger der Eltern und Kinder. „Uns wurden zwar Plätze in anderen Einrichtungen zugesagt, aber die sind weiter weg und werden schließlich anderen Familien abgehen“, so ein Vater zur „Krone“.