Dubioses Kindergarten-Netzwerk kassierte Millionen

Scheinfirmen, teure Autos für Familienmitglieder, ein Stuckateur lieferte das Essen für die Kinder. Und die zuständige MA 10 will über Jahre davon nichts mitbekommen haben. Viele Steuergeldmillionen sind offenbar in einem zwielichtigen Kindergartenverein in Wien versenkt worden, deckt der Stadtrechnungshof jetzt auf. Nun ist die Justiz am Zug.