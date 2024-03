Spenden und Standing Ovations beim Galakonzert

Der tragische Fall des plötzlich verstorbenen Jungbauern (29) rüttelt auf. Jeder Euro wird für den Neustart benötigt. Kein Geld der Welt kann Sabrina F. ihren Lebensgefährten und den beiden kleinen Kindern den Papa ersetzen. Aber mit den Spenden der „Krone“-Leserfamilie können wir wenigstens die finanzielle Last nehmen und vielleicht auch den Neustart in die kommende schwere Zeit auf dem Bauernhof erleichtern. „Wir vermissen ihn so schrecklich. Aber es muss irgendwie weiter gehen“, sagt Sabrina.