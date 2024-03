Welche besonderen Essgewohnheiten haben Sie?

Für viele ist der Gründonnerstag Spinattag. Denn traditionell werden an diesem Tag grüne Speisen verzehrt, was sowohl an die Farbe des Tages als auch an die beginnende Frühlingszeit erinnern soll. Wie ist das bei Ihnen, essen Sie heute auch Spinat oder Ähnliches? Haben Sie allgemein bestimmte Essgewohnheiten, beispielsweise einmal in der Woche Fisch oder am Wochenende Kuchen? Lassen Sie uns daran in den Kommentaren teilhaben!