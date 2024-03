Schon wieder Attacke: Hund biss Frauchen mehrmals

Nur zwei Stunden, nachdem die tödliche Hundeattacke, bei der in Naarn eine Joggerin ums Leben kam, vor Gericht verhandelt wurde, geriet erneut ein Vierbeiner in Oberösterreich völlig außer Kontrolle: Ein American Akita biss seine eigene Halterin (34) mehrmals in Arme und Beine. Die 34-Jährige aus Hohenzell musste notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Ried eingeliefert werden.