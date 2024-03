„Als Bäuerin muss man so einiges draufhaben“

Viel Arbeit in der „Nische“

Die jungen Landwirte wollen sich in der „Nische hochwertige Fleischproduktion“ etablieren. Christina Huber, Bezirksbäuerin im Innviertel, betreibt eine eigene Hofmolkerei samt Direktverkauf, ist daher auch fürs eigene Marketing verantwortlich. Sie fasst es so zusammen: „Als Bäuerin muss man einiges draufhaben.“