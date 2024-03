Fließt bald auch eine Förderung für PV-Nachrüster?

Mit einem Feuerwerk an Superlativen und vielen Zahlen möchte Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) darstellen, wie gut Oberösterreich der Umstieg auf erneuerbare Energien gelungen ist – vor allem bei der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen: So wurden im Vorjahr in unserem Bundesland 25.600 neue „Sonnenkraftwerke“ errichtet. Der Zuwachs an PV-Leistung betrug 480 Megawatt, statistisch gesehen wurde ob der Enns alle 20 Minuten eine PV-Anlage montiert.