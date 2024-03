Aggressive Volksgruppen mutieren zu Dauercampern

Weiterhin herrscht reges Treiben am Durchreiseplatz an der B 1 in Pichling. Die Grundeigentümerin, die Linz AG, hat seit dieser Woche nun auch den Grillplatz, der seit jeher unerlaubt als Wohnmobil-Parkplatz in Beschlag genommen wurde, gesperrt. Und dennoch will das fahrende Volk nicht mehr fahren.