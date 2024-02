Dass es keinen Strom gibt, ist Sinti und Roma egal

„Vorwiegend Franzosen, Belgier und Deutsche“

Während Roma und Sinti in den vergangenen Jahren meist erst Ende März oder Anfang April mit ihren Gespannen das Areal angesteuerten hatten, sind sie heuer so früh dran wie noch nie, wie auch der Leiter des Erhebungsdienstes, Helmut Haas, bestätigt: „Die derzeit am Durchreiseplatz befindliche Gruppe, bestehend aus vorwiegend Franzosen, Belgiern und Deutschen, ist bereits am 13. Jänner angekommen.“ Und eigentlich hätte man gedacht, dass diese gleich wieder weiterziehen würde, nachdem man ihr mitgeteilt hatte, dass am Durchreiseplatz in Pichling derzeit noch Wintersperre herrsche – was so viel heißt wie: Es gibt kein Wasser und auch keinen Strom.