Vier Parteien versprechen Fairness im Wahlkampf

Bilder und Videos, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) gefälschte Inhalte unter die Menschen bringen - davor warnt die SPÖ in OÖ. Gemeinsam mit ÖVP, Grünen und Neos unterzeichneten sie am Mittwoch ein Abkommen, in dem sich die vier Parteien zum Verzicht auf irreführenden Wahlkampf verpflichten.