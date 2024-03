Am Dach von Salzburg!

Zell am See liegt im Salzburger Pinzgau und ist die Bezirkshauptstadt. Der Fremdenverkehr ist wichtig, hielt Ende des 19. Jahrhunderts Einzug, als die Habsburger–allen voran Kaiserin Elisabeth–von der traumhaften Kombination aus Bergen, Gletscher und See begeistert war. Heute erinnert noch der Sisi-Rundwanderweg auf der Schmitten und die Elisabeth-Kapelle an die ehemalige Kaiserin. Sie besuchte vor mehr als 120 Jahren die Schmittenhöhe, den Hausberg von Zell am See, um einen ganz besonderen Sonnenaufgang vor einzigartiger Bergkulisse zu erleben. Das ist übrigens sommers wie winters möglich. Winterwanderer lieben den Ausblick auf die Berge rundum und den Zeller See.