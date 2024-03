Dominikanische Republik: Tourismus der Zukunft

Am Strand von Bavaro in Punta Cana reihen sich die Boote aneinander. Vollbepackt mit launigen Touristen, die mit Musik und Cocktails hier in ihren wohlverdienten Ferien im Karibischen Meer der Dominikanischen Republik gen Sonnenuntergang ziehen wollen. Gerade jetzt sind die Touristenhochburgen Punta Cana und Puerto Plata willkommene Destinationen für des Winters überdrüssige Touristen. Sie suchen Erholung in Form von weißen Stränden, Palmenhainen, türkisblauem Meer und All Inklusive Hotels. Ein Rundumpaket, das vor allem die Amerikaner lieben.