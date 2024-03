2023 so viele neue SUV wie nie zuvor in Tirol

Der SUV-Anteil an Neuwagen in Tirol war im Vorjahr so hoch wie nie zuvor - das zeigt eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). In Summe wurden im Vorjahr 9857 dieser Fahrzeuge zugelassen. Seit dem Jahr 2015 hat sich der SUV-Anteil bei Neuwagen fast verdoppelt.