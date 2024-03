Horner nicht zu Verstappen-Party eingeladen

Nach dem Triumph von Max Verstappen am Samstag in Bahrain gab’s am Montag gleich den nächsten Grund zur Freude: Vater Jos feierte in einem Luxus-Hotel in Dubai seinen 52. Geburtstag. Wie die „Bild“ berichtet, gab es ein Dinner zu Ehren des ehemaligen Formel-1-Piloten. Red Bulls Motorsport-Chef Helmut Marko war mit dabei. Im Gegensatz zu Christian Horner, der Teamchef von Red Bull hatte keine Einladung erhalten. Und das, obwohl der Brite ebenfalls in Dubai war.