Stabhochspringerin meldet sich nach Horror-Unfall

Die Diagnose teilte sie am Montag via Instagram mit: „Offener Bruch im linken Knöchel, dazu eine Luxation des Talus.“ Also eine Ausrenkung des linken Sprungbeins. Chevrier wurde bereits in Schottland operiert, ihr wurden dabei drei Schrauben eingesetzt, außerdem war eine Hauttransplantation nötig. In Frankreich wird sie noch einmal operiert werden müssen.