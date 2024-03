Supermodel Lena Gercke entwirft neues Bayern-Dress

Vorfreude bei den Spielerinnen

„Ich bin super stolz und dankbar, Teil dieses längst überfälligen Milestones sein zu dürfen“, wird Designerin Gercke zitiert. Farblich ist das Trikot schlicht gehalten, lachsfarbene Streifen zieren den schwarzen Stoff. „Wir freuen uns, zum ersten Mal in der Geschichte des FC Bayern in einem eigens für uns entworfenen Trikot zu spielen. Das zeigt die wachsende Bedeutung des Frauenfußballs. Es wäre schön, bald auch möglichst viele unserer Fans in diesem Trikot im Stadion zu sehen“, freut sich Mittelfeldspielerin Lina Dallmann bereits auf ihre erste Partie in der neuen Wäsch‘.