Steigt Lucas Braathen wieder ins Ski-Geschäft ein?

„Ziemlich unglücklich“

Was also macht Braathen am glücklichsten? Das wettkampfmäßige Skifahren an sich hatte er ja nie als Belastung ausgegeben, als er im Oktober 2023 mit 23 Jahren seinen Rücktritt erklärte. „Meine Liebe zum Skifahren und zum Skirennsport war bis zuletzt vorhanden, aber ich befand mich in einem System, in einer Situation, in der es mir nicht gut ging. Und ich habe erkannt, dass ich eigentlich ziemlich unglücklich bin“, so Braathen im Jänner zur „Krone“.