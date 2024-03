Verletzter Wanderer aus gesperrtem Tal gerettet

„GESPERRT“ prangt am Eingang des Pesenbachtals in Feldkirchen an der Donau. Dazu gibt es Scherengitter und Absperrbänder. Doch die hielten Wanderer wieder einmal nicht auf, sich in Lebensgefahr zu begeben. Am Sonntag mussten Feuerwehrleute ausrücken, um einen verletzten Wanderer aus dem Tal zu holen.