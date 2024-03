ÖSV-Doppelsieg in Lahti, aber Sorgen um Seidl

Rettenegger schaffte es zum bereits neunten Mal in diesem Winter auf das Podest, sein erster Sieg steht noch aus. „Ein zweiter Platz ist auch ausgezeichnet. Ich bleibe dran und mache meine Hausaufgaben, dann kommen die ersten Plätze auch“, sagte der Salzburger und dachte auch an Seidl. „Ich hoffe, dass er stolz auf uns ist. Es tut schon weh, dass so ein guter Sprung so bestraft wird.“