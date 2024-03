Herren-Slalom in Aspen um eine Stunde verschoben!

Heftiger Schneefall hat am Sonntag für eine Verschiebung des Weltcup-Slaloms der Männer in Aspen gesorgt. Das Programm werde um eine Stunde nach hinten verlegt, teilte die FIS mit. Der erste Durchgang soll nun statt um 17.00 Uhr um 18.00 Uhr MEZ (10.00 Ortszeit in Colorado) beginnen.