„King James“ knackt unglaubliche Punkte-Marke

Zuschauer erhoben sich

„Ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Spielfeld immer noch in der Lage bin, die Dinge zu tun, die ich vor zehn Jahren getan habe, und einige Dinge, die ich vor 20 Jahren getan habe“, sagte der Altmeister, der seine letzten 10.000 Punkte in genauso vielen Spielen erzielte wie seine ersten. „King James“ hält nun bei genau 40.017 Punkten in regulären Saisonspielen. Damit ist er längst Nummer eins der ewigen Bestenliste. Die 38.387 Zähler des bis dahin führenden Kareem Abdul-Jabbar hatte er im Februar 2023 übertroffen.