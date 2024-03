Karner-Personenschützer wurden zu Lebensrettern

Es ist derzeit das Gesprächsthema bei der Elitepolizei Cobra. Donnerstagabend spielten sich dramatische Szenen bei einer Dienstfahrt von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf der Stockerauer Schnellstraße in Niederösterreich ab. Was war passiert? Bei Tempo 130 in der Dunkelheit gegen 19 Uhr nahmen die Bodyguards am Lenkrad beziehungsweise im Fond des gepanzerten ministeriellen Begleitfahrzeuges einen mitten auf der Fahrbahn zwischen dem ersten und zweiten Fahrstreifen quer abgestellten Pkw bei Grafenwörth in Richtung Krems an der Donau wahr– Lebensgefahr!