Das Vertrauen der „Krone“-Leser in die Regierung

Schlechtes Gesamtzeugnis

Ganz allgemein lässt sich erkennen: Das Vertrauen der „Krone“-Community in Österreichs Spitzenpolitik ist kaum bis gar nicht gegeben. User KroneLeser1195359 und tataaa erkennen zwar das Plus beim Vertrauen in unsere Regierung an, weisen jedoch darauf hin, dass bei einer Statistik immer auch auf die Ausgangslage geblickt werden muss.