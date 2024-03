Charlie Wurz bei Formel-3-Debüt in Bahrain 16.

Charlie Wurz ist beim Saisonauftakt der Formel 3 am Samstag im Grand Prix von Bahrain auf den 16. Platz gefahren. Der 18-Jährige vom Schweizer Team Jenzer gab auf der Rennstrecke in Sakhir sein F3-Debüt, gestartet war der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Alexander Wurz ebenfalls von Rang 16. Den Sieg holte sich der Brite Luke Browning (Hitech Pulse-Eight). Im Sprint am Freitag war Wurz 19. geworden.