Luitz am Boden: „Mal sehen, wie es weitergeht“

Ende seiner Ski-Karriere?

Dadurch ist er auch aus den Top 60 der Riesentorlauf-Wertung gefallen. In der FIS-Punkteliste ist er gar auf Platz 167 abgestürzt. Damit ist Luitz für das Rennen in Aspen nicht startberechtigt. Der Stachel sitzt beim Bayer tief - wie es weitergehen soll, weiß er selbst nicht: „Mal sehen, wie die Reise weitergeht“, merkt er so auf Instagram an.