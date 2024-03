„Sehr happy“: Routinier bleibt den Bayern erhalten

Der 30-Jährige machte bereits sechs Spiele für die Bayern. Auch in den Topspielen gegen Leverkusen und Leipzig stand er über die volle Distanz am Feld. Während am Anfang Zweifel über die Fitness und Qualitäten des Kane-Kumpels aufkamen, hat er sich mittlerweile als Glücksgriff erwiesen.