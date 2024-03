Doka baut am zweithöchsten Turm der Welt mit

Doka-Chef Robert Hauser will den Umsatz in noch lichtere Höhen schrauben: Mitte Februar erhielt Doka vom renommierten Immobilien-Entwickler Azizi Developments aus Dubai den Zuschlag für die Verschalung des geplanten zweitgrößten Gebäudes der Welt mit dem Projektnamen Azizi Tower (siehe Rendering oben) an der prestigeträchtigen Sheikh Zayed Road.